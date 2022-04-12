США готовятся запустить новую программу для украинских беженцев

Администрация президента США Джозефа Байдена готовится запустить новую программу для украинцев, по которой они смогут определенное время легально находиться в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица Белого дома.

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Это будет новая программа, которая не связана с той, по которой США обещали принять 100 тысяч украинцев. По словам одного из представителей администрации, для того, чтобы приехать в США, людям необходимо будет заполнить заявку на спонсорство от их имени. Детали программы все еще дорабатываются.

В программе участвуют Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности. Подход аналогичен тому, который применялся к афганцам, бежавших в США, когда к власти пришел Талибан.

Белый дом сейчас частично сосредоточился на защите уязвимых беженцев, в том числе лиц с особыми медицинскими потребностями или лиц из третьих стран, которые уже бежали в Украину, чтобы избежать преследований в других местах, включая диссидентов, журналистов и представителей ЛГБТК.

Другие страны также активно принимают украинцев, которые бегут от войны. При этом больше всего людей из Украины выехали в Польшу - 2,5 млн человек.

Кроме того, 648,4 тысячи человек выехало в Румынию, 394,7 тысячи - в Венгрию, 301,4 тысячи (на 3 апреля) - в Словакии. 396,5 тысячи значатся выехавшими в Молдову, однако большинство из них далее выехало в Румынию и включены в вышеупомянутую цифру.