США направят еще $205 миллионов на гуманитарную помощь украинцам

США предоставят дополнительную гуманитарную помощь для украинцев на сумму 205 миллионов долларов в рамках поддержки пострадавших от российской военной агрессии. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США. При этом там дают понять, что средства будут направлены на помощь, в том числе, украинцам, оказавшимся за рубежом.

Речь идет, в частности, о продуктах питания, питьевой воде, услугах защиты, образовании, обеспечении средств к существованию, юридической помощи, обеспечении доступным жильем, здравоохранением и многом другом, что реализуется через международных и неправительственных партнеров США в регионе.

"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, с которыми они были разлучены, и, когда это возможно, помогают воссоединению семьи", - добавляют в Госдепе.

Как подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве, с начала российского вторжения страну покинули более 6 миллионов беженцев, а более 5 миллионов стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

"Атаки России на территории Украины затронули еще миллионы украинцев. Наше финансирование, благодаря которому общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 миллионов долларов, обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис, и дополняет щедрость стран, которые принимают и поддерживают беженцев", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с февраля 2022 года США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму уже более 2,1 миллиарда долларов как внутри Украины, так и в других странах региона.

Отметим при этом, что недавно в Швейцарии нижняя палата парламента заблокировала план поддержки Украины более чем на 5 миллиардов евро. Средства предлагалось направить на гуманитарную помощь, гражданскую защиту, разминирование, а также на "поддержку мира".