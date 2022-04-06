США предоставят Украине $100 млн для закупки противотанковых систем

Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят Украине $100 млн помощи. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает пресс-служба Государственного департамента США.

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По словам Блинкена, деньги, в частности, будут направлены на закупку противотанковых систем.

"Мир шокирован и поражен зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине. Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленное выделение помощи в области безопасности на сумму до 100 млн долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", – сообщил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в общей сложности США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2,4 млрд долларов, из которых 1,7 млрд – после полномасштабного вторжения России, которое случилось 24 февраля текущего года.

Кроме этого, как отметил Блинкен, более 30 стран присоединились к США, чтобы оказать Украине помощь в обеспечении безопасности с начала российского вторжения.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности в поддержку обороны Украины, а также экономическую поддержку и гуманитарную помощь", – подчеркнул госсекретарь.

Блинкен также добавил, что США, их союзники и партнеры будут работать над документированием сообщений о военных преступлениях России и предоставлением информации в соответствующие органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

Напомним, Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".