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США работают над передачей Украине артиллерии, — Белый дом
Соединенные Штаты Америки собираются передать Киеву артиллерию. В настоящее время идет работа над этим, сообщила 12 апреля пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в ходе брифинга.
По ее словам, помощник президента Джозефа Байдена провел беседу с представителями Украины, в ходе которой поднимался вопрос военной помощи.
Других деталей передачи оружия Украине в Белом доме пока не раскрывают.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.