США работают над передачей Украине артиллерии, — Белый дом

Соединенные Штаты Америки собираются передать Киеву артиллерию. В настоящее время идет работа над этим, сообщила 12 апреля пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По ее словам, помощник президента Джозефа Байдена провел беседу с представителями Украины, в ходе которой поднимался вопрос военной помощи.

Других деталей передачи оружия Украине в Белом доме пока не раскрывают.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.

В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.