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США разрабатывают "план Б" для экспорта зерна из Украины в связи с обстрелом Одессы
Соединенные Штаты работают с Украиной над так называемым "планом Б" по экспорту зерна из украинских морских портов в связи с тем, что РФ нанесла ракетный удар по порту уже после заключения соглашений по экспорту зерновых в Стамбуле.
Об этом сообщил администратор агентства США по международному развитию Саманта Павер, передает CNN.
"План B включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы темпы экспорта ускорялись. Мы всегда разрабатываем дополнительный план на случай чрезвычайных ситуаций, потому что мы не доверяем тому, что говорит Владимир Путин", - сказала она.
Пауэр надеется, что обеспечение поставок зерна на мировые рынки, которое должно гарантироваться "зерновым соглашением", поможет снизить цены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Даже надежда на то, что это соглашение работает и выполняется, резко снизило цены за 24 часа", - добавила администратор.
Отметим, что Министерство инфраструктуры продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из портов, несмотря на обстрел российскими войсками порта Одессы.
Но если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые, по оценке компетентных органов, будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.