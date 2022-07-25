США разрабатывают "план Б" для экспорта зерна из Украины в связи с обстрелом Одессы

Соединенные Штаты работают с Украиной над так называемым "планом Б" по экспорту зерна из украинских морских портов в связи с тем, что РФ нанесла ракетный удар по порту уже после заключения соглашений по экспорту зерновых в Стамбуле.

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Об этом сообщил администратор агентства США по международному развитию Саманта Павер, передает CNN.

"План B включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы темпы экспорта ускорялись. Мы всегда разрабатываем дополнительный план на случай чрезвычайных ситуаций, потому что мы не доверяем тому, что говорит Владимир Путин", - сказала она.

Пауэр надеется, что обеспечение поставок зерна на мировые рынки, которое должно гарантироваться "зерновым соглашением", поможет снизить цены.

"Даже надежда на то, что это соглашение работает и выполняется, резко снизило цены за 24 часа", - добавила администратор.

Отметим, что Министерство инфраструктуры продолжает техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из портов, несмотря на обстрел российскими войсками порта Одессы.

Но если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые, по оценке компетентных органов, будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.