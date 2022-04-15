США считают, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года — CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил европейским партнерам, что военные эксперты и представители власти Соединенных Штатов считают, что война, которую Россия развязала против Украины, может продлиться до конца 2022 года.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских чиновников.

По информации журналистов, Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все вращается вокруг того, как лучше всего остановить его как можно быстрее".

Несколько официальных лиц США и ЕС, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться российско-украинская война, но другие чиновники заявили, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин будет вести дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

Тем не менее, украинская сторона продолжает работать над достижением мира, в том числе дипломатическим путем. Президент Украины Владимир Зеленский уже создал делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией о разработке проекта договора о гарантиях безопасности.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Россия в целом готова принять условия предложенного Украиной договора.