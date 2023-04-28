США установят в Украине систему контроля радиационного загрязнения и ядерных взрывов

Специалисты из США устанавливают в Украине датчики, которые могут обнаруживать вспышки радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и подтверждать загрязнения.

Это делается для того, чтобы убедиться, что если Россия использует радиоактивное оружие на территории Украины, то его причастность можно будет проверить, пишет The New York Times.

Команда поддержки ядерных чрезвычайных ситуаций (NEST) сотрудничает с Украиной, чтобы развернуть радиационные датчики, научить персонал контролировать данные и предупреждать о смертоносной радиации.

Издание сообщает, что сеть атомных датчиков разворачивается по всему региону. Это позволит определить размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва. Также установленные датчики лишат России какой-либо возможности использовать ядерное оружие в Украине и остаться непричастными.

Эксперты США считают, что такая осведомленность общественности может умерить Москву, дав ей понять, что Вашингтон может разоблачить так называемую операцию под фальшивым флагом.

"Если в Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то выброс радиации из ядерного реактора или взрыв ядерного оружия, научные анализы будут быстро предоставлены правительственным органам США и центрам принятия решений для защиты общественного здоровья и безопасности", - говорится в заявлении агентства безопасности США .

Западные эксперты озабочены тем, что неудачи России на поле боя делают Путина более зависимым от его ядерного арсенала. Западные лидеры готовятся, что президент РФ Владимир Путин использует "все оставшиеся у него инструменты", включая ядерные угрозы и кибератаки.

С тех пор как Россия вторглась в Украину 14 месяцев назад, эксперты волновались, не применит ли президент России Владимир Путин ядерное оружие. Сообщается, что в Вашингтоне проводят серьезную подготовку и предпринимают конкретные шаги, чтобы подготовиться к худшим возможным результатам этой войны.