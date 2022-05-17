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США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США заявили об успешных испытаниях гиперзвукового оружия, которые прошли 14 мая на побережье Южной Каролины.
Во время испытаний ракета достигла скорости, которая превышает скорость звука в пять раз. Об этом сообщает Reuters.
Ракета была запущена с бомбардировщика В-52.
"После отделения от самолета, ускорители ракеты включились и работали на протяжении ожидаемого времени, ракета достигла гиперзвуковой скорости, которая превышает скорость звука в пять раз", - говорится в сообщении ВВС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Другие подробности испытаний не раскрываются.
США – не единственная страна, которая занимается разработкой гиперзвукового оружия. В марте ВВС США подтвердили, что Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Это было первым боевым применением подобных ракет.
Напомним, что Оккупанты совершили ракетный удар по объекту "Укрзализныци" во Львовской области.