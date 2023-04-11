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Стало известно, кто возглавит Бюро экономической безопасности
Временным исполняющим обязанности руководителя Бюро экономической безопасности Украины станет первый заместитель Вадима Мельника Эдуард Федоров. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
"Вместо Мельника руководителем БЭБ (временным, но вы знаете как у нас это происходит) станет его первый заместитель - Эдуард Федоров", - написал Железняк.
Согласно официальной биографии, с 2007 по 2022 год Эдуард Федоров был на оперативных и руководящих должностях в Службе безопасности Украины.
С 2021 по 2022 год занимал должность заместителя начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы УкраиныПодписывайтесь на наш YouTube канал
С 2022 по 2023 – начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области
С 2023 года - первый заместитель Директора Бюро экономической безопасности Украины.
Отметим, сегодня Кабинет Министра уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности.
По информации народных депутатов, глава БЭБ написал заявление на увольнение по собственному желанию.
"Директор Бюро экономической безопасности написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщила член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк .
"Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился. Когда назначили ему первого заместителя (из СБУ) было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал", - написал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Напомним, утром глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал изменения в руководстве и в работе Бюро экономической безопасности. Ведь сейчас у власти есть вопросы к руководителю БЭБ по поводу неэффективности.
По прогнозам народного депутата, Бюро рассчитывают полностью перезагрузить до конца 2023 года. Изменения в работе БЭБ являются одним из условий программы расширенного финансирования МВФ.
Напомним, в 2021 году Вадим Мельник возглавил созданный правоохранительный орган Бюро экономической безопасности. БЭБ должно было заменить налоговую милицию, которая осталась в ГФС после разделения ведомства на Налоговую и Таможенную службы в 2019 году.