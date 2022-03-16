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Старые институты не работают: Зеленский призвал создать новый международный союз

Старые институты не работают: Зеленский призвал создать новый международный союз
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию нового объединения государств — U-24. United for Peace. 

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Об этом глава государства заявил во время своего выступления по видеосвязи в Конгрессе США 16 марта. 

По словам Зеленского, "институты, которые должны быть защищать нас от войны, не работают. А значит, нужны новые институты и союзы". 

"И мы предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружием. Если нужно – то санкциями. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка, деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", – подчеркнул президент. 

Зеленский отметил, что новая международная организация могла бы предоставлять помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, и тем, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии. 

"Вспомните, как сложно было для мира сделать самое простое дело – просто дать всем вакцины. Вакцины от Covid-19. Чтобы спасать жизнь. Чтобы не допускать новых штаммов. Мир тратил месяцы и годы на то, что можно было сделать гораздо быстрее. Чтобы не было человеческих потерь", – сказал Зеленский. 

"Если бы такой Альянс существовал сегодня, мы могли бы сохранить тысячи жизней в Украине и где угодно в мире – там, где страдают люди", – добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам, потребовав выполнить обещание и предоставить Украине самолеты, чтобы украинские военные смогли сами защитить граждан от авиаударов российской армии.

Автор:
Дмитрий Нарожный