Столкновение Путина с российскими военными закончится ликвидацией одной из сторон, — Пионтковский

В России происходит "чистка" генералов, и конфликт военных с президентом РФ Владимиром Путиным может стать определяющим для войны между Россией и Украиной. Об этом российский журналист Андрей Пионтковский заявил в эфире YouTube-канала "Україна 24".

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"Чистка генералов началась. С этим связано, во-первых, назначение генерала Александра Дворникова главнокомандующим российской армией. Во-вторых, исчезновение ряда видных публичных деятелей", — отметил Пионтковский.

Путин также может обвинить генералов в предательстве, но они попробуют предупредить эту ситуацию, считает эксперт.

"Одна из сторон должна другую ликвидировать. Это главный итог битвы за Донбасс. Генералы тоже готовятся к этой схватке. Основная битва будет не на Донбассе, а в Москве", — сказал он.

Пионтковский предположил, что эти события развернутся в первой декаде мая. Они и определят исход войны.

Ранее появлялась информация, что арестованы 20 штабных генералов Министерства обороны РФ за "тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России".

В Федеральной службе безопасности РФ также начались массовые зачистки. За сутки 150 сотрудников ФСБ обвинили в утечках информации и арестовали.