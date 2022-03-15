Столтенберг анонсировал экстренную встречу лидеров стран НАТО из-за Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередную встречу глав государств и правительств альянса. 24 марта НАТО рассмотрит вторжение России в Украину.

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Об этом сообщил Столтенберг в своем Twitter.

"Я созвал внеочередной саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе", — подчеркнул генсек.

В свою очередь пресс-служба НАТО сообщила, что министры обороны стран НАТО встретятся в среду, 16 марта.

"Жестокое вторжение президента Путина в Украину каждый день приносит смерть и разрушения. Это потрясло мир и международный порядок", — сказал Столтенберг.

Во время встречи министры обсудят ряд конкретных мер по укреплению безопасности союзников в долгосрочной перспективе. Генеральный секретарь заявил, что это может включать в себя размещение новых сил в восточной части Североатлантического союза, а также значительное увеличение развертывания военно-воздушных и военно-морских сил, усиленную противовоздушную и противоракетную оборону, усиленную киберзащиту и дополнительные более масштабные учения.

Отметим, что на встречу также пригласили министра обороны Украины Алексея Резникова.

Несмотря на настойчивость украинской власти, НАТО все еще отказывается закрыть небо над Украиной.

При этом, стоит отметить, что Эстония стала первой страной-членом НАТО, чей парламент призвал к введению бесполетной зоны над Украиной во избежание массовой гибели мирного населения в ходе ее войны с Россией.