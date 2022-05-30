Страны ЕС не смогли договориться по эмбарго на российскую нефть — Reuters

В воскресенье, 29 мая, страны Европейского Союза не смогли договориться о введении запрета на импорт российской нефти, но послы ЕС попытаются добиться прогресса в этом вопросе в преддверии саммита, который состоится 30-31 мая.

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Об этом сообщает агентство новостей Reuters со ссылкой на послов ЕС.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что "еще очень много деталей, которые нужно решить", чтобы лидеры Европейского Союза смогли собраться в Брюсселе в понедельник, 30 мая.

Нефтяное эмбарго включено в шестой пакет санкций ЕС против РФ, из-за развязывания войны против Украины. В него также входит отключение Сбербанка от системы обмена сообщениями SWIFT.

Весь шестой пакет задержала Венгрия, которая заявляет, что нефтяное эмбарго "нанесет сокрушительный удар по ее экономике". По данным Reuters, аналогичные опасения выразили Словакия и Чешская Республика.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что, по его мнению, любые вопросы, связанные с запретом на импорт нефти из РФ, решат к следующему заседанию Совета, которое запланировано на 30 мая.