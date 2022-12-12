Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства – Кубраков

Представителей стран "Большой семерки" и Европейского союза пригласили к участию воплощения в Украине градостроительной реформы, в частности, к формированию Градостроительной палаты и разработке соответствующих документов для ее функционирования.

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Об этом по итогам рабочей встречи с представителями посольств этих стран заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает пресс-служба ведомства .

В ходе встречи обсуждалось принятие реформаторского законопроекта #5655, который создаст необходимые условия для цифровизации сферы строительства и эффективного управления процессами восстановления, говорится в сообщении.

"Впереди нас ожидает много изменений в сфере градостроительства, которая после объединения также относится к сфере ответственности министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. В частности, на следующей неделе в Верховной раде планируется голосование законопроекта #5655 - по цифровизации процедур в градостроительстве и автоматизации процессов. Философия этого закона в устранении чиновников в максимальном количестве процедур, особенно в вопросах выдачи разрешительной документации. Таким образом, мы минимизируем коррупционные риски и значительно улучшим бизнес-климат в сфере строительства", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, по его словам, существенно усиливаются инструменты привлечения к ответственности нарушителей. "В созданной электронной системе каждое решение участников строительного процесса будет иметь четкий цифровой след, а значит, никому не удастся избежать ответственности за незаконные действия", - добавил Кубраков.

Он также отметил, что благодаря переводу многих процедур в цифру, широкий круг заинтересованных сторон, в том числе органы градостроительства, регуляторы, участники рынка, смогут мониторить ход выполнения проекта. Также он подчеркнул, что в законопроекте были учтены все замечания Национального агентства по предотвращению коррупции в полном объеме.

"Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не удастся. Этой реформой мы стремимся наконец-то перейти от командно-административных типов отношений между государством, бизнесом и общественностью к сервисным и клиентоориентированным". особенно необходима именно сейчас, когда Украина готовится к самому масштабному восстановлению в истории Независимости", – отметил Кубраков.

По результатам встречи представителей страны G7 и Евросоюза пригласили к совместной имплементации реформы в сфере градостроительства, в частности, в создании Градостроительной палаты и ряда нормативных актов, которые обеспечат ее работу.

Напомним, законопроект #5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.