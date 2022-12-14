Суд заочно арестовал замглавы Укргазбанка, подозреваемого по "делу Шевченко"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 14 декабря избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного Укргазбанка, нанесшей ущерб на сумму более 206 миллионов гривен, а именно заместителю главы правления этого финучреждения Денису Чернышову.

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Как отмечает Специализированная антикоррупционная прокуратура, после задержания и доставки фигуранта в место проведения расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, в течение 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с якобы привлекавшими в банк крупных клиентов агентами и безосновательно перечислили указанную сумму за их услуги.

В настоящее время в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, на момент преступления занимавший должность председателя правления Укргазбанка, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Кроме Шевченко, как сообщали в НАБУ, в розыск были объявлены замглавы правления Укргазбанка Чернышев и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами банка Елена Хмеленко.

8 декабря ВАКС заочно арестовал Шевченко, который перед объявлением подозрения в начале октября подал в отставку и уехал в Австрию, сославшись на необходимость лечения.