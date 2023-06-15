"Тендерная мафия пытается отменить торги Prozorro на питание для ВСУ", – Дана Яровая

Один из участников торгов, предложивший самое дорогое предложение по всем лотам во время недавнего тендера ProZorro на закупку питания для армии, обжалует в результате тендера через суд. В случае удовлетворения этих исков Минобороны планирует вернуться к прямым договорам, которые неоднократно критиковались активистами за тотальную коррупцию.

Об этом в эфире Суспільного заявила волонтер, член антикоррупционного органа Министерства обороны Дана Яровая.

«То, что пыталось сделать Министерство обороны по продлению договоров на неопределенный срок, сейчас пытаются сорвать процедуру через суды и продлить снова продолжение торгов по тем расценкам. Это попытка сорвать саму процедуру», – заявила Яровая.

По ее словам, у нее есть информация, что таким образом заинтересованные лица пытаются сорвать тендерную процедуру. На это было направлено и письмо Минобороны, переданное правительству. Волонтер напомнила, что после публичной огласки Минобороны это письмо отозвало.

Данная Яровая пообещала, что антикоррупционный орган при МО и дальше будет держать это дело на контроле, обнародуя названия фирмы и фамилии заинтересованных лиц.

«Имея два иска, мы будем писать, что это за компании, кто за ними стоит. Это очень легко проследить, тем более что фамилии очень известны. Будут фамилии, я это обещаю. Тем, кто подал иск, хочу сказать: уважаемые поставщики, не желавшие торговаться. Которые хотят договоров по самой высокой цене. Все фамилии будут названы, все связи установлены. И все будет опубликовано. Это война в войне», – отметила Дана Яровая.

По ее словам, по 22 позициям во время тендера удалось сэкономить более 4,5 млрд грн, которые Минобороны может использовать на нужды армии.

Это средства государства, это наши с вами налоги. Это даже налоги граждан Америки, потому что мы получаем постоянную помощь. И на эти средства министерство обороны может купить то, что нужно армии. Потому что мы сейчас подошли к зимней форме, а мне было сказано – на нее нет средств. Так вот, сэкономленные средства есть – используйте» - подытожила волонтер.

Как сообщалось, 6 июня прошли первые с начала полномасштабного вторжения торги через систему ProZorro на закупку поставок для вооруженных сил Украины. Активисты отмечали, что на 22 предложенных лотах удалось сэкономить 6 млрд гривен. Как стало известно сегодня, результаты торгов в Киевском окружном административном суде обжаловал другой участник ООО "Трейд Трейд Гранит Инвест", которое связывали с предпринимателем Андреем Адамовским. Также СМИ сообщали о том, что Минобороны направило письмо, адресованное Кабинету министров, в котором просит продлить действие прямых договоров на поставку питания для армии минимум на три месяца. Но после публичной огласки письмо было отозвано .

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