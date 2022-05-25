Только 4% украинцев считают, что власти страны не справляются со своими обязанностями

Больше половины украинцев считает, что центральные органы власти справляются со всеми своими обязанностями. В конце 2021 году этот показатель составлял всего 5%.

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Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

"Если в конце 2021 года только 5% считало, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, то в мае 2022 года их количество возросло до 54%. Симметрично уменьшилась группа тех, кто считает, что власти почти не справляются со своими обязанностями — с 44% до 4%. Количество респондентов с промежуточной оценкой (справляются частично) почти не изменилось", — говорится в исследовании.

При этом умеренно улучшились оценки соотношения достижений и неудач Украины за время ее независимости. Если в конце 2021 года более половины опрошенных (53%) считали, что начиная с 1991 года и до сегодняшнего дня преобладали неудачи, то в мае 2022 года их количество уменьшилось до 30%.

"В то же время, с 4% до 18% увеличилось количество тех, кто остановился на превосходстве достижений, а также с 34% до 44% возросло количество тех, кто считает, что неудачи и достижения компенсировали друг друга. Весьма интересно, что наибольшее количество негативных оценок характерно для жителей центрального региона, а наименьшее — для жителей схода. В возрастном измерении оценки тенденции несколько ухудшаться с увеличением возраста респондентов", — резюмируют авторы исследования.

В опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%. Сроки проведения: 18-19 мая 2022

Напомним, ранее стало известно, что 76% украинцев поддерживают инициативу о запрете использования в Украине символов Z и V, размещаемых на российской военной технике, а 74% — запрет "георгиевской" ленты.