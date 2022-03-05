Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта – Арахамия

Как сообщил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и участник переговорного процесса Давид Арахамия, переговоры между Украиной и Российской Федерацией состоятся в понедельник 7 марта.

Об этом Арахамия коротко, одной строкой, написал на своей странице в Facebook.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге по итогам второго раунда переговоров, сказал, что украинская сторона предлагает россиянам организовать гуманитарные коридоры, но те очень медленно реагируют на это предложение.

Подоляк добавил, что недавно с Путиным о гуманитарных коридорах разговаривал канцлеру Германии Олаф Шольц.

Напомним, что первый раунд украинско-российских переговоров прошел в Беларуси 28 февраля, однако тогда стороны не пришли ни к каким конкретным решениям, кроме необходимости продолжить переговоры.

Во втором раунде переговоров между украинской и российской стороной, прошедшем 3 марта на территории Беларуси, стороны не достигли никаких политических договоренностей, однако договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из зоны боевых действий.