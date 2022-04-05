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Турция вернула сотрудников посольства в Киев
После временной эвакуации из столицы Украины Турция вернула персонал своего посольства. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
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Власти Турции решили вернуть свое посольство в Киев, и оно уже возобновило работу в полном составе.
Сотрудники покидали столицу из соображений безопасности. Но дипломатическая миссия не оставляла территорию страны, а переезжала Черновцы.
При угрозе штурма Киева российскими войсками турецкое посольство последним из дипломатических миссий покинуло посольство. Возвращается оно в числе первых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Турция также играет важную роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, которые проходили в Стамбуле.
Напомним, всю территорию Киевской области уже освободили от российских оккупантов.