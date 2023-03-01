У Зеленского назвали удары дронами по России внутренними атаками НЛО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал удары дронами по России “внутренними атаками НЛО” и заявил, что Украина не бьет по территории РФ.

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Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", - отметил он.

По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является повышение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры.

Напомним, что в России 28 февраля неизвестные беспилотники атаковали аэродром в городе Ейск. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре. Также в сети появились фото, на которых видна вспышка.

Местные власти в российском городе Ейск утверждают, что взрывы на аэродроме не связаны с потенциальными атаками ВСУ, а якобы с плановыми военными учениями.

Напомним, в декабре 2022 года на авиабазе в Саратовской области РФ в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Кроме того, российские СМИ сообщали про атаку беспилотника на аэродром в русском городе Курск. На территории объекта загорелся нефтенакопитель.

Тогда издание Politico сообщало, что Украина нанесла удары по двум российским авиабазам в сотнях миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен Ту-141.