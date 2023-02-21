Основатель фонда "Вернись живым" получил должность в Минобороны

Кабинет министров Украины во время заседания 21 февраля назначил волонтера и основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, бывшего нардепа Андрея Шевченко назначили замминистра по евроинтеграции.

Ранее Дейнега отмечал, что он согласился на предложение стать заместителем министра обороны, поскольку у него нет сдерживающих обязательств, а также потому, что "журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами" и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником преимуществами может быть только техническая и мотивационная.

Напомним, Дейнега основал благотворительный фонд "Вернись живым" в 2014 году. В 2020 году вместе с Министерством иностранных дел Украины он собрал средства среди украинских дипломатов для помощи военным в борьбе с Covid-19.

В 2022 году Дейнега основал проект Ukrainian Witness, занимающийся съемкой преступлений россиян во время полномасштабного вторжения в Украину.

Он награжден орденом "За заслуги" III ст. и отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы. Кроме того, в 2016 году министр обороны Украины Степан Полторак вручил волонтеру медаль "За содействие Вооруженным силам Украины".

Напомним, в Минобороны кадровые перестановки произошли после скандала по хищению денег, выделенных на питание военных. Ситуация привела к увольнению другого заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также начальника закупочного департамента Минобороны Богдана Хмельницкого, которые 2 февраля были арестованы.