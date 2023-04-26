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Учреждение ООН разработает программу помощи украинским лесам: что будет включать
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) работает над разработкой программы, которая поспособствует привлечению средств для восстановления украинского лесоводства. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Программа помощи будет коррелироваться с государственной стратегией управления лесами Украины до 2035 года и будет включать вопросы:
- восстановления объектов, поврежденных вследствие агрессии РФ;
- помощи в оценке ущерба и потерь в результате войны;
- содействия разработке плана действий по реализации государственной стратегии развития лесного хозяйства;
- усовершенствования электронного учета древесины и усовершенствования лесоустройства;
- адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС в области лесного хозяйства;
- мультифункционального использования и отражения его в материалах лесоустройства и т.д.
Напомним, что по данным Минприроды, ущерб украинской окружающей среде в результате полномасштабной агрессии РФ составляет по меньшей мере 51 млрд долларов. В частности, глава ведомства Руслан Стрелец отмечал, что из-за войны пострадала треть украинских лесов.