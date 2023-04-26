Учреждение ООН разработает программу помощи украинским лесам: что будет включать

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) работает над разработкой программы, которая поспособствует привлечению средств для восстановления украинского лесоводства. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Программа помощи будет коррелироваться с государственной стратегией управления лесами Украины до 2035 года и будет включать вопросы:

восстановления объектов, поврежденных вследствие агрессии РФ;

помощи в оценке ущерба и потерь в результате войны;

содействия разработке плана действий по реализации государственной стратегии развития лесного хозяйства;

усовершенствования электронного учета древесины и усовершенствования лесоустройства;

адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС в области лесного хозяйства;

мультифункционального использования и отражения его в материалах лесоустройства и т.д.

Напомним, что по данным Минприроды, ущерб украинской окружающей среде в результате полномасштабной агрессии РФ составляет по меньшей мере 51 млрд долларов. В частности, глава ведомства Руслан Стрелец отмечал, что из-за войны пострадала треть украинских лесов.