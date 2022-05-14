Угрозы России ядерным оружием мир должен воспринимать серьезно, – Подоляк

Мир должен воспринимать серьезно угрозы ядерным оружием со стороны Российской Федерации.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мир должен с опасением относиться к любым угрозам Российской Федерации, в том числе к претензиям относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО или планам "денацифицировать" Польшу", - сказал Подоляк.

Также он считает, если ранее Кремль угрожал странам "Искандерами", то сейчас в арсенале есть РФ ядерные боеголовки. В этом случае Европе и США необходимо заранее подготовить протокол превентивных действий на случай реальной ядерной войны.

Напомним, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать. Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ядерное оружие не может использовать адекватный человек, однако на такие шаги может пойти руководство Российской Федерации.