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Угрозы России ядерным оружием мир должен воспринимать серьезно, – Подоляк
Мир должен воспринимать серьезно угрозы ядерным оружием со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Мир должен с опасением относиться к любым угрозам Российской Федерации, в том числе к претензиям относительно вступления Финляндии и Швеции в НАТО или планам "денацифицировать" Польшу", - сказал Подоляк.
Также он считает, если ранее Кремль угрожал странам "Искандерами", то сейчас в арсенале есть РФ ядерные боеголовки. В этом случае Европе и США необходимо заранее подготовить протокол превентивных действий на случай реальной ядерной войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать. Также он считает реальной опасность начала третьей мировой войны.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ядерное оружие не может использовать адекватный человек, однако на такие шаги может пойти руководство Российской Федерации.