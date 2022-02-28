Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Украина дает оккупантам выбор: погибнуть или полная амнистия и 5 млн рублей, — Резников

Украина дает оккупантам выбор: погибнуть или полная амнистия и 5 млн рублей, — Резников
Резников поддержал инициативу международного ИТ-сообщества. Фото: Facebook министра обороны

Министр обороны Алексей Резников официально заявил, что Украина дает российским военным шанс на жизнь. Каждый солдат РФ может добровольно сложить оружие, сдаться в плен и получить взамен амнистию и 5 миллионов рублей (1,798 млн грн).

Таким образом российские военные, которые не согласны с агрессивной политикой РФ и ее лидера Владимира Путина, которые не хотят выполнять незаконные приказы своих командиров, могут получить шанс начать новую жизнь.

Чтобы получить амнистию и деньги российскому солдату нужно выйти к ВСУ без оружия, с белым флагом и сказать кодовое слово — "миллион".

"Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие. Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими", — сказал Резников, обращаясь к российским солдатам.

Подчеркиваем, что за первые 4 дня полномасштабной войны потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тысяч человек. Сотни солдат и офицеров попали в плен.

Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии со всего мира.

Ранее об этой инициативе рассказала Маша Ефросинина, которая является почётным послом Организации Объединенных наций по народонаселению Украины. 

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Вита Молодан