Украина готова обсудить нейтральный статус – Офис Президента

В Офисе Президента рассказали, что Украина решительно против никаких неприемлемых ультиматумов страны-агрессора, но готова обсуждать нейтральный статус.

9 марта заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире программы Tagesschau немецкого телеканала ARD рассказал, что Украина не пойдет на выполнение каких-либо неприемлемых ультиматумов РФ, но готова обсуждать такие вопросы как нейтральный статус.

На вопрос, готова ли Украина акцептовать свой нейтральный статус, если дойдет до прямых переговоров на самом высоком уровне, Игорь Жовква ответил, что этот вопрос может стать предметом обсуждения.

При этом Жовква четко подчеркнул, что Украина против никаких ультиматумов и не пойдет на компромиссы по принципиальным вопросам, «а все остальное можно было бы дискутировать, например, как может выглядеть возможный нейтральный статус Украины». Он также отметил, что предпосылкой таких переговоров является остановка боевых действий и вывод войск.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что недостаточно поддерживать Украину на словах и со стороны Запада необходимы более решительные активные действия. Например, Киев ожидает от Германии лидирующей роли в том, что касается санкций. По словам Жовквы, необходимо ввести эмбарго на импорт энергоносителей и отключение всех российских банков от системы SWIFT.

«Это важно не только для нас, но и для вас. Вы – лидирующая нация в ЕС, и мы рассчитываем на вас», - подчеркнул Игорь Жовква.