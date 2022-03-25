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Украина опровергает удержание россиян, привезших ядерное топливо на РАЭС: возвращаться не хотят сами

Фото: Энергоатом
Фото: Энергоатом

Украинская сторона опровергает принудительное удержание четырех граждан России, прибывших на Ровенскую атомную электростанцию (Вараш, Ровнеская область) для доставки груза еще до начала российского военного вторжения в Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

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"Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан РФ сопровождали груз элементов ядерного топлива, прибывшего на атомную станцию ​​до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия груза указанные лица обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта", — сообщили в ведомстве.

По данным МИД, после передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные российские граждане покинули территорию РАЭС и по состоянию на 25 марта находятся в гостинице по собственной воле.

"Пока они не выражают желания возвращаться в Россию. В случае изменения планов российских граждан украинская сторона готова оказать им содействие в возвращении на территорию РФ в соответствии с существующими процедурами", — заявили в министерстве.

Отметим, что, как сообщают российские СМИ, госкорпорация "Росатом" сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что прибывшие 23 февраля на РАЭС с грузом в соответствии с контрактными обязательствами сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин якобы до сих пор не могут вернуться в Россию.

В направленной в МАГАТЭ ноте содержится требование "освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию".

Напомним при этом, что в начале марта российские войска захватили Запорожскую АЭС в Энергодаре, а еще в первый день войны, 24 февраля, выведенную из эксплуатацию после аварии в 1986 году Чернобыльскую АЭС. Ровенская же атомная электростанция расположена на севере соответствующей области, в 65 километрах по прямой от границы Украины с Беларусью.

Автор:
Тимофей Беспятов