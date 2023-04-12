Украина отложила контрнаступление – WP

Контрнаступление задерживается из-за погодных условий, медленной поставки оборудования и нехватки боеприпасов, утверждает издание.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, удерживаемую российскими войсками, составляющую около пятой части страны. Но операция задерживается из-за погодных условий, медленной поставки оборудования и нехватки боеприпасов, что усугубляет опасения, что ситуация может зайти в тупик", - говорится в материале.

Еще больше усложняет планируемое контрнаступление утечка американских военных и разведывательных документов, включая многие детали о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе слабые места в системе противовоздушной обороны, что может заставить командование изменить планы.

Отмечается, что столкнувшись с критической нехваткой боеприпасов, украинские войска нормируют снаряды.

Если Киев не сможет отвоевать значительную территорию и вернуть западную поддержку, многие украинцы опасаются, что придется вести переговоры с Россией с невыгодной для Украины позиции, пишет автор статьи.

Однако, как сообщает WP, несмотря на нехватку боеприпасов и ожидание помощи от западных партнеров, украинские военные проверяют российскую оборону на уязвимые места в преддверии контрнаступления.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали обновленный план контрнаступления Украины .

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ против российских захватчиков может начаться уже летом. Он отметил, что официальный Киев не испытывает давления со стороны западных партнеров по поводу того, когда лучше начать активные военные операции.