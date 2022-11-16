Украина отменила соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада Украины во время заседания 16 ноября приняла в целом законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Прекращение ее действия будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с Республикой Беларусь − государством – союзницей страны–агрессора в полномасштабный войне против Украины", - отмечают в ведомстве.

Отмена действия соглашения предусматривает, что ко всем доходам резидентов Беларусь, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка – 15%, вместо льготной ставки, установленной соглашением, – 10%.

Решение Рады позволит не допустить потерь бюджета Украины через зачисление налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, которые осуществляют там деятельность.

Кроме того, Украина больше не будет обязана обмениваться информацией с Республикой Беларусь по налоговым вопросам.

Напомним, еще в мае нардепы денонсировали соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения. Решение приняли по инициативе Кабмина.

Как отмечали в правительстве, цель законопроекта – денонсация международного соглашения с государством-агрессором в связи с введением в Украине военного положения и обеспечения защиты национальных интересов и национальной безопасности Украины.

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