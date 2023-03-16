Украина отреагировала на закон Госдумы РФ о выходе из украинского гражданства владельцев российских паспортов

Страна-агрессор РФ пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию украинцев.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве напоминают, что 14 марта 2023 года Госдума РФ приняла закон, согласно которому граждане Украины, получившие на временно оккупированных территориях Украины российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти.

В МИД отмечают, что таким образом РФ пытается легитимизировать попытку аннексии захваченных украинских территорий и незаконную паспортизацию их жителей.

"Закон Госдумы России грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Он ничтожен и не несет правовых последствий. Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, будут сохранять гражданство Украины, несмотря на российское законодательство", - подчеркивают в МИД.

В ведомстве отмечают, что процедура выхода из украинского гражданства четко обозначена действующим законодательством Украины.

"Все владельцы украинских паспортов, не прошедшие предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины и могут рассчитывать на защиту украинского государства в рамках Конституции и законов Украины", - отмечают в МИД.

Украинское дипломатическое ведомство призвало международное сообщество решительно осудить очередное преступление России и усилить военную помощь Украины для скорейшего освобождения временно оккупированных территорий.

Отметим, что в Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. Российские захватчики уже приступили к принудительному процессу получения детьми российского гражданства.

Кроме того, 26 декабря 2022 года лидер РФ Владимир Путин подписал очередной ничтожный указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины, который дополняет перечень преступлений в ходе вооруженной агрессии России, которые будут рассматриваться в рамках международного трибунала.