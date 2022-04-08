Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Украина получит еще 500 млн евро от ЕС на военную технику

Украина получит еще 500 млн евро от ЕС на военную технику
ЕС увеличил общую сумму военной помощи Украине до 1,5 миллиарда евро. Фото: Генштаб ВСУ

Европейский Союз решил дополнительно выделить Украине полмиллиарда евро. Деньги предусмотрели на военное оборудование и технику. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент Европейской комиссии Шарль Мишель в своем Twitter.

"Спасибо за поддержку, верховный представитель ЕС Джозеф Боррель, за ваше предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро", — написал Шарль Мишель.

Он отметил, что за счет этих денег военная помощь Украине от ЕС увеличилась до 1,5 миллиардов долларов.

Евросоюз в конце марта принял политическое решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины. Тогда блок увеличил сумму денег на закупку техники и вооружений до 1 млрд евро. Таким образом впервые в истории ЕС задействовал европейский механизм по поддержанию мира – European Peace Facility (Европейский фонд мира).

Кроме этого лидеры стран-членов Европейского Союза согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии.

Автор:
Вита Молодан