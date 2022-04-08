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Украина получит еще 500 млн евро от ЕС на военную технику
Европейский Союз решил дополнительно выделить Украине полмиллиарда евро. Деньги предусмотрели на военное оборудование и технику.
Об этом сообщил президент Европейской комиссии Шарль Мишель в своем Twitter.
"Спасибо за поддержку, верховный представитель ЕС Джозеф Боррель, за ваше предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро", — написал Шарль Мишель.
Он отметил, что за счет этих денег военная помощь Украине от ЕС увеличилась до 1,5 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Евросоюз в конце марта принял политическое решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины. Тогда блок увеличил сумму денег на закупку техники и вооружений до 1 млрд евро. Таким образом впервые в истории ЕС задействовал европейский механизм по поддержанию мира – European Peace Facility (Европейский фонд мира).
Кроме этого лидеры стран-членов Европейского Союза согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии.