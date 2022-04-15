Украина получит первую партию оружия из нового пакета военной помощи от США 16 апреля - CNN

Телеканал CNN со ссылкой на Минобороны США 15 апреля сообщил, что первый рейс с новой военной помощью для ВСУ от США на сумму 800 миллионов долларов должен прибыть в Украину в ближайшие 24 часа.

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Известно, что Украина получит оружие на границе с одной из стран и дальше уже его отправят военным. Что войдет в первую партию, точно неизвестно. Но официальные лица США ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, отправят в первую очередь.

Напомним, администрация президента США Джозефа Байдена объявила 13 апреля о новом пакете, в который также вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade и другое оружие.

В этот раз Белый дом передаст Украине более тяжелое вооружение, чем раньше. Также, по информации американских СМИ, администрация Байдена поделится с Киевом разведданными, которые помогут украинской армии противостоять российским военным частям, дислоцированным на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь Зеленский ранее заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.

В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.