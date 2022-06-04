Украина предложила Индии стать гарантом безопасности

Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности. Также Индия оказывает Украине материальную помощь.

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Об этом сообщает издание The Hindu.

Отмечается, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны после войны.

Украина ожидает больше гуманитарной помощи, лекарств, технической и финансовой помощи от Индии.

"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, медикаментов, а также некоторой технической и финансовой помощи", - сказал дипломатический источник изданию.

По его словам, на сегодняшний день общий объем помощи из Индии составляет около 230 тонн.

Кроме того, большой объем был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартира которых находится в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.

"Это отдельная помощь на сумму около 7-8 млн долларов", - заявил источник.

Отметим, что Индия одна из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода страны-агрессора РФ.

Кроме того, Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. По итогам 2022 года Индия заняла второе место среди покупателей подсолнечного масла в Украине после стран Евросоюза.