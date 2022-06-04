- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина предложила Индии стать гарантом безопасности
Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности. Также Индия оказывает Украине материальную помощь.
Об этом сообщает издание The Hindu.
Отмечается, что власти Украины попросили Индию стать одной из стран-гарантов ее безопасности, а также помочь с восстановлением страны после войны.
Украина ожидает больше гуманитарной помощи, лекарств, технической и финансовой помощи от Индии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, медикаментов, а также некоторой технической и финансовой помощи", - сказал дипломатический источник изданию.
По его словам, на сегодняшний день общий объем помощи из Индии составляет около 230 тонн.
Кроме того, большой объем был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартира которых находится в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.
"Это отдельная помощь на сумму около 7-8 млн долларов", - заявил источник.
Отметим, что Индия одна из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода страны-агрессора РФ.
Кроме того, Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. По итогам 2022 года Индия заняла второе место среди покупателей подсолнечного масла в Украине после стран Евросоюза.