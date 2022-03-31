Украина просит Польшу полностью закрыть границы с Беларусью

Украина ведет переговоры с правительством Польши по вопросу закрытия границ между Польшей и Беларусью. Также этот вопрос обсуждается с Литвой, Латвией и Эстонией.

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Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире общенационального телемарафона.

"Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью, даже если решение не будет принято на уровне Европейского Союза", — сообщил Андрей Дещица.

По его словам, подобные переговоры ведутся и с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского Союза – заблокируем полностью любые поставки в Россию", — заявил посол Украины в Польше.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на Россию и Беларусь.

В ведомстве предлагают ЕС полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию ЕС и через его границы, а также запретить таможенное оформление товаров, доставляемых в РФ и Беларусь.

Напомним, что Украина также призывает Евросоюз перекрыть доступ для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь грузового) на территорию ЕС.