Украина сбила пять боевых самолетов и вертолет РФ — Генштаб ВСУ

В районе проведения ООС в четверг, 24 февраля, украинские воины сбили пять боевых российских самолетов и вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы дают отпор вооруженным силам РФ, которые начали вторжение в Украину. Противник несет потери.

В четверг, 24 февраля, Россия атаковала Украину, и ее войска пересекли северные границы страны. Атакованы военные объекты по всей стране. Прежде всего, части противовоздушной обороны авиабаз и системы управления.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

В этот день президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".

Пресс-штаб Операции объединенных сил сообщил, что с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют системы залпового огня и минометы.