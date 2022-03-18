Украина считает призванных воевать с ней жителей Крыма жертвами конфликта, а не преступниками - прокуратура

Прокуратура АР Крым и Севастополя обращает внимание на неправдивость информации о преследовании Украиной жителей Крыма, принудительно призванных российскими оккупационными властями в Крыму для участия в войне против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как указывают в ведомстве, РФ продолжает активно мобилизовать жителей оккупированного ею полуострова для участия в войне, а также запугивает граждан, которые с 2014 года по принуждению проходили срочную службу в Вооруженных силах РФ, о возможности наказания их за это со стороны Украины.

Отмечается, что такие действия оккупантов являются серьезным нарушением норм международного права и национального законодательства.

"Прокуратура АР Крым и Севастополя и представительство президента Украины в АР Крым обращаются к гражданам Украины в оккупированном Крыму и в очередной раз отмечают: крымчане, вынужденно призванные в ряды армии РФ или другие незаконные формирования, являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками", - подчеркивается в сообщении.

Следовательно, указывают в прокуратуре, такие лица не могут и не будут подлежать уголовному преследованию властями Украины.

Недостоверную же информацию о преследовании Украиной призывников там называют очередным фейком, "распространяющимся по России и направленным на запугивание гражданского населения полуострова".

В то же время подчеркивается, что если будет доказано, что призванное лицо выполняло незаконные преступные приказы, повлекшие жертвы среди гражданского населения или разрушение гражданской инфраструктуры, оно будет нести уголовную ответственность по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет, а в случае если такие деяния были сопряжены с умышленным убийством, - то от десяти до пятнадцати лет или же пожизненным лишением свободы.