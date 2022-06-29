Украина создает координационный центр по обеспечению обороны, – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Украине создают стратегическую группу и координационный центр по обеспечению обороны Украины. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает "Интерфакс".

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"Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии вместе с зарубежными союзниками военно-политическое руководство Украины создало стратегическую группу. В нее войдут представители Генштаба Вооруженных сил, Министерства обороны Украины, а также представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран – партнеров", — сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

“Перед нами каждый день стоит много сложных организационных, логистических, технологичных и других проблем. Поэтому по инициативе Офиса президента также начал работу Координационный центр обеспечения обороны Украины. Он является ключевым звеном системы получения помощи в сфере безопасности", — резюмировал глава ОП.

Он добавил, что Украина постепенно движется к перевооружению своей армии по стандартам НАТО. Главнокомандующий ВСУ Валерием Залужным и советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов Майкл Милли находятся в постоянной коммуникации в этом вопросе тоже.

Ранее Кабмин решил создать межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья и предоставления психологической помощи людям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.