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Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций подписали соглашение об экспорте зерна из черноморских портов Украины. 

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Cвои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН. 

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

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Автор:
Анастасия Перцева