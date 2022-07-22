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Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна
Украина, Турция и Организация Объединенных Наций подписали соглашение об экспорте зерна из черноморских портов Украины.
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Cвои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН.
Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.
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