Резников о результатах "Рамштайна": не всю помощь озвучили публично

Министр обороны Алексей Резников выразил удовлетворение результатами заседания контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии и анонсировал обучение украинских военных на танках Leopard.

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Об этом он заявил в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Я очень доволен.. Ключевые слова, которые были сегодня важны - это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, укрепление дееспособности ВСУ, сектора безопасности и обороны, продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий", - отметил он.

По его словам, кроме озвученной военной помощи Украине, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями".

В частности, министр сообщил, что Украина получила "положительный прорыв" в вопросе предоставления современных западных танков.

"Имеем прорыв - это возможность для стран, которые имеют танки Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций дойдет и к решению о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем обучение экипажей на Leopard", - отметил он.

Резников сообщил, что на заседании значительное внимание было уделено усилению противовоздушной обороны.

"Этот серьезно развивающийся вопрос, мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о кратких, средних и дальних возможностях действия… Наша задача - не потерять инициативу. Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов – своевременность и немедленность оказания помощи", – сказал он.

Министр также сообщил, что украинские военные уже находятся на территории США и начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошло заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент Владимир Зеленский заявил после заседания, что за поставку Украине современных танков для отражения российской агрессии еще придется сразиться.

Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.

Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.