Украина "в двух шагах" от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна, — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская и российская сторона "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заблокированного в портах Украины из-за российской военной агрессии.

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Об этом глава МИД сообщил в интервью испанской газете El País.

"Необходимо еще решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро экспорт зерна из портов возобновится. Если они используют его, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут настаивать на продолжении переговоров", — сказал Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украина "находится в той же лодке, что и страны, которые нуждаются в украинском зерне". Поэтому Киев делает все возможное, чтобы разблокировать порты.

Напомним, по информации глава Минобороны Турции, в Стамбуле 13 июля пройдет встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН. Стороны обсудят решение вопроса экспорта украинского зерна.

Из-за войны в Украине 22 млн тонн зерна заблокировано в украинских портах. Однако, важно отметить, что благодаря освобождению ВСУ острова Змеиный в украинские порты в начале июля уже прибыли первые восемь иностранных судов для вывоза агропродукции.