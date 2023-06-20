Украина вернула троих военнопленных из Венгрии - МИД

Украине удалось вернуть из Венгрии домой троих из одиннадцати военнопленных, ранее вывезенных из России на венгерскую территорию.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - отметил он.

По его словам, украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников.

Напомним, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

Представитель МИД Олег Николенко 19 июня заявил, что украинские дипломаты до сих пор не смогли установить прямой контакт с украинскими военнопленными, которых Венгрия вывезла из России. МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к гражданам.

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