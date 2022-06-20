Украина хочет присоединиться к Инициативе трех морей, куда входят только члены ЕС: какие выгоды предлагает

Президент Владимир Зеленский считает необходимым присоединение Украины к Инициативе трех морей – объединению из 12 стран Европейского союза, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морем. Об этом он сказал в ходе дистанционного обращения к участникам саммита Триморья, прошедшего в Риге.

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"Украина должна быть участником Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором смогли бы реализовать присоединение", - отметил глава государства.

По его словам, достаточно одного взгляда на географическую карту региона, чтобы понять, что только с Украиной все страны объединения могут реализовать весь свой потенциал - экономический, инфраструктурный и потенциал социальных связей между странами.

"С учетом этого мое второе предложение – усилить трактовку сотрудничества в рамках Триморья. Каждая сфера, которой мы можем заниматься вместе в рамках этой инициативы, – она действительно о безопасности. И прежде всего это логистика. Посмотрите, пожалуйста, на украинскую ситуацию сейчас : именно государства Триморья – это наша связь со свободным миром", - указал Зеленский.

Президент отметил, что поставки оружия для Украины, поставки горючего и сохранение жизненно важных транспортных потоков, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей – все это работает именно через территорию стран-участниц Триморья.

Фото: пресс-служба президента

"И так же Триморью суждено стать эффективным тылом для любой страны нашего региона, если и ей тоже – не дай Бог, конечно – угрожает Россия. Когда приходит враг, все имеет значение: дороги, железная дорога, порты, энергосистема, скорость на границах, даже привычка работать вместе. Вот почему наша обязанность – углублять все связи на этом пространстве. Именно эти связи – это наша безопасность, в конце концов", - подчеркнул он.

Кроме этого, Зеленский предложил энергетическое сотрудничество в формате Триморья, в частности, использование украинских газовых хранилищ для нужд стран этого объединения.

"Украина имеет одни из самых мощных газовых хранилищ в регионе и разветвленную сеть поставок газа. Поэтому, сотрудничая с соседями, используя мощности интерконнекторов Польша – Словакия, Польша – Украина, а также существующие в регионе СПГ-терминалы, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморья", - отметил украинский президент.

Он добавил, что экспорт электроэнергии из Украины после ее присоединения к энергосистеме Европейского союза может стать именно тем вкладом в энергобаланс стран инициативы, который поможет им стать полностью независимыми от российского энергетического давления.

"Четвертое предложение - мы должны сделать все, чтобы трансъевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100%, соединив Северную и Южную Европу. Украина при этом может играть роль одного из логистических центров. И мы готовы присоединиться к Via Carpathia уже сейчас", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина готова интегрироваться в европейскую железнодорожную сеть, в частности через железнодорожную линию Варшава – Киев и выход в железнодорожный коридор Rail Baltica, и указал на необходимость расширения пунктов пропуска на границах Украины.

"Пятое предложение – Украина может оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации и усилить наши региональные цифровые связи. Учитывайте, что украинский опыт борьбы с киберугрозами действительно уникален и может быть очень полезен для каждого из ваших государств", - указал тоже он.

В-шестых, как отметил Зеленский, странам Триморья предлагается участие в проекте восстановления Украины, который будет "наибольшим экономическим проектом нашего поколения".

Украинский президент выразил уверенность в том, что члены объединения смогут уже сейчас приобщить Украину к участию в конкретных инфраструктурных проектах и найдут статус, который позволит ей участвовать в деятельности этой инициативы.

Отметим, что членами этой инициативы сейчас являются Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия и Чехия. Она была основана в августе 2016 года для углубления регионального диалога по разным вопросам. Первый саммит организации прошел в хорватском Дубровнике в 2016 году. Украину на него пригласили, однако тогда она не ответила.