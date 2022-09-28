Украина захватила у России больше военной техники, чем получила от партнеров - Forbes

Только по официально подтвержденным данным, с начала полномасштабного вторжения украинские военные забрали у россиян в качестве трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем, что превышает количество военной техники, предоставленной странами-партнерами.

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Об этом свидетельствуют подсчеты издание Forbes.

В результате начавшегося в первые дни сентября контрнаступления в Харьковской области ВСУ получили в качестве трофеев на Харьковщине 97 танков, 159 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем. С таким количеством оружия можно сформировать одну танковую бригаду или до двух механизированных бригад.

По подсчетам Forbes , в Харьковской области украинские защитники захватили российскую технику на сумму более $400 млн.

Россия обошла всех основных партнеров Украины по количеству "поставленного" оружия и стала лидером в этом рейтинге по трем видам военной техники.

В частности, в качестве трофеев украинские защитники забрали у врага 380 танков. Польша же передала Украине 230 танков Т-72 и около 50–70 польской модернизации этих танков – РТ-91. Кроме того, ВСУ получили около 70 танков от Чехии и еще 28 от Словении.

С 24 февраля ВСУ захватили 690 единиц бронитехники. Среди партнеров больше такой техники передали США — 550 ед., еще 200 танков Украина получит от Турции (часть уже прибыла).

Дополнительно Австралия и Британия предоставили около 200 различных бронемашин. Кроме того, страны Восточной Европы поставили ВСУ около 200 советских БМП-1 и БТР-80 и их модернизации.

Россия опередила США по количеству предоставленных ВСУ артиллерийских систем. Враг бросил 167 артсистем с начала войны. Почти треть из них украинские военные получили за последние несколько недель украинского контрнаступления.

Также известно, что во время активной фазы контрнаступления ВСУ с 6 по 11 сентября украинские защитники ликвидировали 2850 оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которой превышает $670 млн. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления, в частности, на Харьковском направлении.

Напомним, в ходе успешных наступательных действий в Харьковской области ВСУ вышли на госграницу с РФ на отдельных участках фронта в регионе. В настоящее время под российской оккупацией остается менее 6% территории Харьковской области.