Украина заявила о возможности создания миссии ООН по разблокированию ее морского экспорта

Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил на своей странице в Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море", - добавил дипломат.

Однако в качестве первого шага, по его словам, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Спикер МИД указал, что альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы с обеспечением экспорта, поскольку имеют низкую пропускную способность.

"Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис. Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", – отметил Николенко.

Напомним, что на днях президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать резолюцию в ООН с "четкими рамками" операции по разблокированию экспорта украинского зерна через Одесский порт.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украина при этом настаивает на том, что Россия должна немедленно разблокировать украинские порты, прекратить обстрелы прибрежных городов, отвести военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации.

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