Украинцев не испугали ракетные удары: массового выезда из страны не было

Массового выезда украинцев за границу после ракетных обстрелов не было, пассажиропоток 10-11 октября даже снизился.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге.

"После массированного удара России по территории Украины мы не фиксировали такого массового пересечения границы гражданами Украины на выезд за пределы страны. Наоборот: 10-11 октября показатели снизились до 75 тысяч человек в сутки. Хотя до этого пассажиропоток колебался также на уровне 90 тысяч человек. Не было в те дни и очередей из легковых автомобилей на выезд из Украины", – отметил он.

Также представитель сообщил, среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80-90 тысяч граждан в обе стороны. Он добавил, что пограничная служба не замечает преимуществ выезда над въездом в Украину, этот показатель колеблется в пределах 50 на 50.

Напомним, 10-12 октября россияне совершили ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Именно 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины. Еще одну массовую атаку оккупанты совершили 22 октября.