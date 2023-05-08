Украинцы назвали самые значительные события и величайшие преступления во время войны - результаты соцопроса

Более треть украинцев назвали самыми выдающимися событиями российско-украинской войны оборону Киева и Киевщины (36%) и скорую оккупацию Юга страны – Херсонской области и Приазовья (32%). Таковы результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.

Согласно результатам соцопроса, 28% респондентов поразили бои за Мариуполь.

Более четверти украинцев считают важным уничтожение флагмана Черноморского Флота ВМС РФ, ракетного крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года.

Как напоминают в результатах исследования, за 40 лет это был первый в мире случай потопления флагманского корабля.

“Еще больший символизм этому событию придавала, во-первых, созвучность названия крейсера со столицей государства-агрессора, а во-вторых, тот факт, что Украина имела гораздо менее мощный надводный флот, чем ЧФ РФ, тогда как Россия использовала флот для создания иллюзии "имперского величия", - объясняют социологи.

В памяти украинцев запечатлелись: оккупация ЗАЭС, протесты херсонцев против оккупантов, снабжение западного вооружения, массированные ракетные удары и т.д.

В то же время нет одного или двух событий, которые запомнились украинцев больше всего.

Результаты продемонстрировали региональные отличия в оценке событий.

Оборона Киева поразила около 50% респондентов Центра, в то время как на Востоке этот показатель не превышает 17%. Быстрая оккупация Юга больше всего запомнилась жителям Южного макрорегиона, тогда как контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало знаковым событием для жителей Востока.

В открытом вопросе о том, какие события войны у украинцев лично ассоциируются с горем или отчаянием, респонденты в большинстве своем упоминали не конкретные события, а последствия военных преступлений со стороны государства-террориста.

Больше всего у украинцев с горем ассоциируются гибель людей (23,8%), бомбардировки и ракетные обстрелы (21,9%), зверства в Буче, Ирпене, Мариуполе и других местах (16%), война в целом (6,3%) .

Среди военных преступлений больше всего в памяти украинцев запечатлелись расстрелы и пытки оккупантами жителей Бучи – 63,2%, операция по обороне Мариуполя – 43,8%, а также убийство пленных военных, защищавших "Азовсталь", в лагере в Оленовке – 40 ,2%, расстрелы и пытки людей в Изюме – 35,6%.

“Опрос показал, что важнейшими событиями, способствовавшими поддержанию морального духа и ассоциирующимися с гордостью и победой, являются как вполне конкретные военные операции, в частности освобождение Херсона (15%), защита Харькова (11%), деоккупация Киевщины (10%), так и в целом положительные эмоции от освобождения оккупированных территорий (16%), гордость украинских военных (10%), чувство сплоченности общества (9%)”, - отметили организаторы исследования.

Напомним, согласно результатам опроса, опубликованным в марте,13% верят, что переговоры с Россией - "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", 72% респондентов не согласны с этим утверждением.