Украине нужны предохранители от въезда "хороших русских" по паспортам третьих стран - Минкульт

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Украина должна разработать меры по недопуску на свою территорию россиян, в том числе выступающих против ведения Россией войны против Украины, по паспортам третьих стран.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя визит в Украину российской политической журналистки, главного редактора журнала The New Times Евгении Альбац, которая якобы имеет также и израильское гражданство.

"Мне было странно увидеть ее в Украине. Потому что тезисы о "хороших русских" - это не про нас. Но здесь очевидно, что кроме темы, которая в последнее время поднималась по поводу выезда украинских артистов за границу, также нужно иметь предохранители и в отношении заезда по другими паспортам "хороших русских", – сказал министр.

По словам Ткаченко, если конкретно Альбац въезжала в Украину с паспортом другой страны, речь все же идет о законных действиях. Отметим при этом, что накануне бывшая заместитель главы Одесской обладминистрации Зоя Казанжи заявила, что Альбац якобы въехала в Украину по российскому паспорту, а не по израильскому, то есть получив украинскую визу.

"Насколько я понимаю, на Альбац не были наложены санкции, то есть если она въезжала по паспорту другой страны, вполне вероятно, что это происходило законно. Но я не думаю, что здесь ее встречают с распростертыми объятиями", - прокомментировал Ткаченко.

На уточняющий вопрос, можно ли предупредить такие визиты россиян по паспортам третьих стран путем составления определенных списков, министр сказал, что это "непростой вопрос, поскольку мы все-таки демократическая страна".

Напомним, что с 1 июля действует визовый режим въезда в Украину граждан России. В середине ноября сообщалось, что с того момента россиянам Украина выдала всего 10 виз, однако более актуальных данных официально не приводилось.