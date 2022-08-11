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Украине по итогам конференции в Копенгагене пообещали военную помощь еще на €1,5 млрд
Министры обороны 26 стран согласовали по итогам конференции, прошедшей 11 августа в столице Дании Копенгагене, выделение 1,5 миллиарда евро на помощь Украине для укрепления ее военного потенциала в войне с Россией. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.
Участники также приняли совместную декларацию, в которой самым решительным образом осудили жестокость России и неизбирательные убийства мирных жителей Украины, согласившись с важностью постоянной военной помощи Украине в ее борьбе за безопасность и свободу.
Представители стран-союзниц обсудили конкретные проекты и способы содействия постоянному долгосрочному финансированию, увеличения производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов, развития и укрепления подготовки украинской армии, а также оптимального содействия усилиям Украины по разминированию.
"Они договорились продолжать и увеличивать финансирование военной помощи Украине в этих четырех приоритетных областях на основе национальных решений и процедур. Они договорились снова встретиться виртуально в сентябре, чтобы обеспечить дальнейший прогресс", - сказано в заявлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Участники также отметили важность усилий, предпринятых возглавляемой США Контактной группой по обороне Украины и Международным координационным центром доноров, и обязались продолжать сотрудничество в этих рамках и активизировать координацию поддержки с Европейским союзом и на двустороннем уровне.
Напомним также, что на днях президент США Джозеф Байден одобрил дополнительный пакет помощи на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.