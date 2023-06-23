Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух военнопленных

Украине удалось вернуть из Венгрии домой еще двух украинских военнопленных, которых ранее Москва передала Будапешту.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пять украинских защитников.

"Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", - добавил Николенко.

Напомним, 20 июня украинским дипломатам удалось вернуть из Венгрии домой троих из одиннадцати военнопленных, ранее вывезенных из России на венгерскую территорию.

Отметим, 8 июня Русская православная церковь заявила о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных "закарпатского происхождения".

На следующий день вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию, назвав этот шаг РПЦ "жестом в отношении Венгрии".

Представитель МИД Олег Николенко 19 июня заявил, что украинские дипломаты до сих пор не смогли установить прямой контакт с украинскими военнопленными, которых Венгрия вывезла из России. МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к гражданам.