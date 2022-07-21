Украинские военные получили строительные материалы и тепловизор при содействии Favbet Foundation

При содействии Favbet Foundation передан очередной транш помощи украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

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Строительные материалы для постройки блиндажей получили артиллеристы на Черниговском направлении. Речь идет о тентах, пленке, бензине и генераторах, а также турникетах и тактических перчатках.

Кроме того, отдельный штурмовой батальон, дислоцирующийся на Харьковском направлении, получил от Favbet Foundation современный тепловизор.

Favbet Foundation регулярно помогает защитникам Украины. При его содействии военные на передовой получают защитную амуницию, автомобили, горючее. В марте еще три тепловизора были переданы силам обороны Киева. Очередной тепловизор отправили на фронт для разведывательной деятельности в Изюмском направлении, где идут упорные бои с оккупантами.

"Приборы ночного видения сегодня критически необходимы для военных, они позволяют выявить местонахождение и передвижение врага, когда это усложняется погодными условиями и плохой видимостью", - отметили в Фонде.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, напрямую и через партнерские благотворительные организации Фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн гривен. Передано 5 тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и 8 автомобилей, два из которых бронированы.

Ежемесячно с октября 2021 Фонд перечисляет 100 тыс грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.