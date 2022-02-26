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Украинские ВВС уничтожили российский истребитель СУ-30 СМ в акватории Черного моря

Украинские ВВС уничтожили российский истребитель СУ-30 СМ в акватории Черного моря

Военно-воздушные силы Украины уничтожили российский истребитель СУ-30 СМ в акватории Черного моря. Об этом говорится в сообщении ВВС Украины

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30. Добро пожаловать в ад!", — сказано в сообщении.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока